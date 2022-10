Prognoza pogody na 13 października

IMGW informuje, że Europa wschodnia oraz południowo-zachodnia będzie w zasięgu wyżów znad Ukrainy i Atlantyku. Na pozostałym obszarze kontynentu dominować będą niże z układami frontów atmosferycznych. Polska pozostanie w zasięgu wyżu z centrum nad Ukrainą. Z zachodu napłynie nieco cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie spadać.

W czwartek na terenie całego kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko pod koniec dnia na zachodzie oraz początkowo w obszarach występowania mgieł duże. Przed południem miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura maksymalna od 12 st. C na Podhalu i 13 st. C na wschodzie do 18 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, na północy umiarkowany i porywisty, z kierunków południowych.