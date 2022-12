Prognoza pogody na 14 grudnia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Nad Europą dominować będą niże z frontami atmosferycznymi, jedynie wschód i częściowo centrum kontynentu znajdzie się pod wpływem słabego wyżu znad południowej Ukrainy. Polska będzie w pod wpływem słabego wyżu, a od południowego zachodu nasunie się płytka zatoka niżowa. Pozostaniemy w chłodnym, arktycznym powietrzu.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa i będzie spadać.

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu i południowym zachodzie stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia opadów śniegu. Lokalnie na Śląsku przyrost pokrywy śnieżnej o 7 cm. Także na północnym wschodzie okresami zachmurzenie duże i słabe, przelotne opady śniegu. Gdzieniegdzie rano będą utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od -8 st. C na północnym wschodzie do -3 st. C w centrum kraju i około -1 st. C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu Podkarpacia w porywach do 65 km/h, wysoko w Tatrach porywy do 80 km/h, południowo-wschodni. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.