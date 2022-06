Prognoza pogody na 14 i 15 czerwca

Jak informuje IMGW nad Europą Zachodnią i Środkową dominuje klin wyżowy, nad pozostałą częścią kontynentu przeważają niże z układami frontów atmosferycznych. Polska znajduje się pod wpływem klina Wyżu Azorskiego. Z północnego zachodu przejściowo napływa chłodne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa i nieznacznie wzrośnie.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, głównie w północnej połowie kraju. Na północnym wschodzie możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 16 st.C nad morzem i na północnym wschodzie, około 19 st.C w centrum do 21 st.C na południu. Wiatr umiarkowany, miejscami w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie i nad morzem miejscami duże i tam przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie początkowo możliwe burze. Nad ranem miejscami na południu krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 400 m. Temperatura minimalna od 7 st.C do 11 st.C, w rejonach podgórskich około 4 st.C; cieplej nad morzem 13 st.C, 14 st.C. Wiatr słaby, nad morzem miejscami umiarkowany, z kierunków zachodnich; na południowym zachodzie słaby, zmienny. W czasie burz wiatr porywisty.

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy duże i tam miejscami przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 18 st.C do 20 st.C na północy oraz na Podhalu i od 21 st.C do 24 st.C na pozostałym obszarze. Wiatr słaby, północno-zachodni, jedynie na południowym zachodzie zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 55 km/h.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego aż do wystąpienia słabych, przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna około 19 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, północno-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 11 st.C. Wiatr słaby, zachodni. W środę w stolicy zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna 22 st.C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.