Prognoza pogody na 14 i 15 czerwca

Jak informuje IMGW, nad północną częścią Europy pogodę determinuje rozległy wyż z centrum nad Morzem Norweskim i Finlandią. Pozostałe rejony kontynentu są w zasięgu niżów z ośrodkami nad Włochami i Turcją. Polska jest na skraju wyżu z centrum nad Morzem Norweskim, na południowym wschodzie zazna się płytka zatoka niżowa i strefa frontu. Utrzyma się nad nami chłodne i wilgotne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1005 hPa i będą niewielkie wahania.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. Najmniej opadów na północnym zachodzie, najwięcej na południu i południowym wschodzie. Miejscami, głównie w południowej połowie kraju, burze. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna od 18 st. C na południu do 21 st. C w centrum kraju i 24 st. C na północnym zachodzie, w dolinach Karpat od 15 st. C do 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Okresami opady deszczu, zwłaszcza na północnym i środkowym wschodzie. We wschodniej połowie kraju lokalne burze. Na wschodzie prognozowane opady do 15 mm. Temperatura minimalna od 9 st. C do 14 st. C, w rejonach podgórskich Karpat od 7 st. C do 9 st. C. Wiatr na ogół słaby, północno-wschodni i północny. Podczas burz wiatr porywisty.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Najmniej opadów na zachodzie, najwięcej na północnym wschodzie. Na północnym wschodzie prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 30 mm. Temperatura maksymalna od 18 st. C, 19 st. C w rejonach podgórskich i nad morzem do 22 st. C w centrum kraju i około 24 st. C na północnym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych i wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W środę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 20 st. C. Wiatr przeważnie słaby, okresami umiarkowany, północno-wschodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Prognozowana suma opadów do 10 mm. Temperatura minimalna 11 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

W czwartek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna 24 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, w czasie burz porywisty, północno-wschodni. Porywy wiatru do 65 km/h.