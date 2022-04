Prognoza pogody na 14 i 15 kwietnia

Wyspy Brytyjskie oraz częściowo Europa Środkowa i Wschodnia są pod wpływem niżów. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują słabe wyże. Polska znajduje się na skraju słabnącego wyżu znad Białorusi, który będzie ustępować miejsca nasuwającej się od zachodu, płytkiej zatoce niżu znad Morza Bałtyckiego, wraz z chłodnym frontem atmosferycznym. Ciepłe powietrze polarne morskie będzie stopniowo wypierane przez chłodniejszą masę powietrza napływającą z północnego zachodu za frontem chłodnym. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie spadać.

W czwartek na zachodzie i północy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie możliwe burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Temperatura maksymalna od 14 st.C do 19 st.C, cieplej na zachodzie i południowym zachodzie, tam od 20 st.C do 22 st.C. Nad samym morzem około 11 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami, zwłaszcza podczas burz, porywisty, południowy i południowo-zachodni, na zachodzie i północy kraju skręcający na zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Postępujące od północnego zachodu przelotne opady deszczu, możliwe burze. Bez opadów na wschodzie i południowym wschodzie. Temperatura minimalna od 7 st.C do 11 st.C, chłodniej na krańcach wschodnich i nad morzem, tam do 3 st.C do 6 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami, zwłaszcza podczas burz, porywisty, z kierunków zachodnich, a na wschodzie kraju południowych.

W piatek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami przelotne opady deszczu, miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów lokalnie do 15 mm. Temperatura maksymalna od 6 st.C, 7 st.C nad morzem, 12 st.C, 13 st.C w centrum, do 15 st.C na południu i południowym wschodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich, nad morzem północny.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 18 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 9 st.C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowy skręcający na zachodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, możliwa słaba burza. Temperatura maksymalna 14 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, północno-zachodni i zachodni.