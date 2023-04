Prognoza pogody na 14 i 15 kwietnia

Jak informuje IMGW, północno-wschodnia Europa oraz Półwysep Iberyjski są w zasięgu wyżów. Nad resztą kontynentu dominują niże z frontami atmosferycznymi. Polska jest w zasięgu niżu wędrującego znad Bałkanów nad Czechy. Nad zachodnią Polską przebiega strefa ciepłego frontu atmosferycznego. Z południowego wschodu napływa dość ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hPa i powoli będzie rosnąć.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza w centrum i na południowym wschodzie kraju. Opady deszczu, głównie na zachodzie i południu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Na południowym zachodzie suma opadów od 15 mm do 20 mm, na zachodzie od 10 mm do 15 mm. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W partiach szczytowych Sudetów przyrost pokrywy śnieżnej o około 8 cm. Temperatura maksymalna od 11 st.C na krańcach zachodnich i ma Suwalszczyźnie do 18 st.C na południowym wschodzie, w dolinach sudeckich i lokalnie nad morzem od 7 st.C do 10 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu w porywach do 55 km/h, z kierunków wschodnich, na zachodzie północny. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h, w Tatrach do 70 km/h, okresami zawieje śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a nad ranem także rozpogodzeniami na południu i wschodzie kraju. Opady deszczu, wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowana wysokość opadów do 10 mm na południu kraju i lokalnie 13 mm na południowym zachodzie. Temperatura minimalna od 5 st.C do 8st.C, w rejonach podgórskich Karpat od 0 st.C do 4 st.C, lokalnie -1 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków wschodnich, na zachodzie północny. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 55 km/h, w Tatrach do 70 km/h, okresami zawieje śnieżne.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Okresami opady deszczu, głównie na południu i wschodzie. W południowej połowie kraju burze. W czasie burz opady do 15 mm. Wysoko w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 8 st. C na północnym zachodzie do 15 st. C na południu i południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy do 60 km/h.

W piątek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna około 17 st.C. Wiatr umiarkowany, porywisty, wschodni. W nocy zachmurzenie duże, początkowo możliwe większe przejaśnienia. Po północy opady deszczu. Temperatura minimalna około 8 st.C. Wiatr umiarkowany, porywisty, wschodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie duże, po południu możliwe większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Okresami opady deszczu, głównie w pierwszej części dnia. Temperatura maksymalna około 12 st.C. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, wschodni.