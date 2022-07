Prognoza pogody na 14 i 15 lipca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północ, wschód a także częściowo centrum Europy znajdzie się w zasięgu niżów oraz związanych z nimi układów frontów atmosferycznych; pozostały obszar kontynentu będzie pod wpływem rozległych wyżów.

Polska będzie na skraju niżu znad Zatoki Botnickiej, jedynie nad krańce południowo-zachodnie sięgnie klin wyżu z centrum nad Atlantykiem. Z północnego zachodu na południowy wschód przemieści się chłodny front atmosferyczny. Przed frontem napłynie ciepłe, a za frontem ponownie chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa i będzie nieznacznie rosnąć.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami na północy oraz południu przelotne opady deszczu, na południu miejscami też burze. W czasie burz opady deszczu do 15 mm. Temperatura maksymalna od 19, 20 stopni Celsjusza na północy, około 24 stopni w centrum do 27, 28 stopni na południu. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy do 65 km/h. W Tatrach porywy wiatru do 65 km/h, w Sudetach do 70 km/h.

W nocy na północnym wschodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i okresami duże. Przelotny deszcz na północy oraz południu, na południu lokalnie możliwe też burze. Na południowym wschodzie prognozowana suma opadów od 15 mm do 25 mm. Temperatura minimalna od 8, 9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, od 11 do 14 stopni na przeważającym obszarze kraju do 15 stopni miejscami na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, porywisty, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. W Tatrach porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 70 km/h.

W piątek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17, 19 stopni na północy, około 21 stopni w centrum do 23, 24 stopni na południu. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni.

W czwartek, w Warszawie zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 24 stopnie Celsjusza. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna 12 stopni. Wiatr słaby, zachodni.

W piątek, w stolicy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 21 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni.