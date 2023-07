Prognoza pogody na 14 i 15 lipca

Jak informuje IMGW, Europa zachodnia, północna i wschodnia jest w zasięgu niżów. Resztę kontynentu obejmują słabe wyże. Nad Polską stopniowo od południowego zachodu rozbudowuje się klin wyżu z centrum nad Alpami. Z zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa i nie będzie się istotnie zmieniać.

W piątek w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko we wschodniej połowie okresami duże. Nad morzem, na wschodzie i południu kraju słabe przelotne opady deszczu, a na Podlasiu, Mazurach i Mazowszu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 24 st. C na wschodzie do 28 st. C na zachodzie, chłodniej jedynie w rejonach podgórskich Karpat oraz nad morzem od 19 do 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 55 km/h.

W nocy zachmurzenie małe, tylko lokalnie na zachodzie kraju umiarkowane. Temperatura minimalna od 11 st. C na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat, około 16 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Wiatr słaby, na ogół południowy i południowo-wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

W sobotę zachmurzenie małe, miejscami w północnej połowie kraju umiarkowane, a na krańcach północno-zachodnich duże i tam możliwe przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 29 st. C na wschodzie, do 35 st. C na zachodzie kraju; chłodniej tylko na Półwyspie Helskim, na północnym i południowym wschodzie oraz w rejonach podgórskich Karpat od 25 do 28 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W burzach wiatr porywisty. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

W piątek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 14 st. C. Wiatr słaby, początkowo zmienny, później południowy i południowo-wschodni.

W sobotę w stolicy zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 33 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy.