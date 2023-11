Prognoza pogody na 14 i 15 listopada

Jakinformuje IMiGW nad Europą dominują układy niżowe z ośrodkami m.in. nad Atlantykiem, Danią, północną Rosją i Alpami. Jedynie basen Morza Śródziemnego oraz częściowo Skandynawia są w zasięgu wyżów. Polska jest pod wpływem niżu znad Danii, na północy kraju zaznacza się strefa frontu okluzji. Napływa dość ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 988 hPa i będzie się wahać.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, na północy miejscami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana wysokość opadu do około 10 mm. Temperatura maksymalna od 3 st.C na północnym wschodzie, około 10 st.C w centrum do 13 st.C na zachodzie i południu. Wiatr umiarkowany, na zachodzie, południu oraz na wybrzeżu w porywach do 65 km, zachodni i południowo-zachodni, jedynie na północnym wschodzie wiatr słaby zmienny. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 100 km/h. Wysoko w Tatrach zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże, miejscami opady deszczu. Na południowym zachodzie wysokość opadu do 10 mm. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem przechodzące w opady śniegu. W Sudetach i Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura minimalna przeważnie od 6 st.C do 8 st.C, jedynie na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich od 2 st.C do 5 st.C. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny, w porywach do 60 km/h nad morzem i 65 km/h na obszarach podgórskich, południowo-zachodni i zachodni, jedynie na krańcach północno-wschodnich słaby, zmienny. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 100 km/h, a w Karpatach do 80 km/h.

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, w górach opady śniegu. Prognozowana suma opadów deszczu do 12 mm na południu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm w Tatrach. Temperatura maksymalna przeważnie od 7 st.C do 10 st.C, chłodniej jedynie na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich od 4 st.C do 6 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i południu porywisty, południowo-zachodni i zachodni, jedynie na zachodzie skręcający na północno-zachodni. Porywy wiatru nad morzem do 60 km/h, na południu kraju do 65 km/h. W Sudetach wiatr w porywach do 100 km/h, a w Tatrach do 80 km/h. W górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

We wtorek w Warszawie Zachmurzenie duże oraz okresami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 10° st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z opadami deszczu. Temperatura minimalna 7 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni.

W środę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 9 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, zachodni.