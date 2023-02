Prognoza pogody na 14 i 15 lutego

Jak informuje IMGW Europa wschodnia i krańce zachodnie są w zasięgu niżów znad Rosji i Atlantyku. Resztę kontynentu obejmie rozległy wyż z centrum nad Niemcami. Polska jest w zasięgu tego wyżu, tylko na wschodzie kraju zaznacza się płytka zatoka niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym, wędrującym z północy na południe. Nad Polską utrzyma się powietrze polarne morskie, chłodniejsze na wschodzie, cieplejsze na zachodzie kraju. Ciśnienie będzie wolno rosnąć.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1020 hPa i pozostanie bez większych zmian.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, wysoko w Tatrach rozpogodzenia. Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki, na południowym wschodzie również deszczu ze śniegiem. W Karpatach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 2 st.C na południowym wschodzie do 7 st.C na zachodzie, w dolinach karpackich około 0 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Lokalnie we wschodniej połowie kraju słabe opady deszczu lub mżawki, na Pogórzu Karpackim opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W Bieszczadach słabe opady śniegu. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, na obszarach podgórskich mgły marznące. Temperatura minimalna od -2 st.C na południu Podkarpacia i na Dolnym Śląsku do 2 st.C nad morzem, w dolinach górskich od -2 st.C do -5 st.C. Wiatr na ogół słaby, zmienny.

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu i południowym zachodzie miejscami małe. Na ogół bez opadów, tylko na krańcach południowo-wschodnich możliwa słaba mżawka. Rano lokalnie mogą utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 4 st.C na wschodzie do 6 st.C w centrum i 11 st.C na południowym zachodzie, w dolinach karpackich około 2 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie duże. Możliwe słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna 6 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie na ogół duże. Możliwe słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura minimalna 1 st.C. Wiatr słaby, północno-zachodni i zachodni. W środę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna 5 st.C. Wiatr słaby, zachodni skręcający na południowy.