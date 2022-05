Prognoza pogody na 14 i 15 maja

Jak informuje IMGW, Europa środkowa jest pod wpływem rozległego wyżu z centrum w rejonie Kanału La Manche. Pozostały obszar kontynentu znajduje się w zasięgu niżów z ośrodkami w rejonie Islandii, Skandynawii, północno-zachodniej Rosji oraz Ukrainy wraz z układami frontów atmosferycznych. Polska jest w obszarze słabego klina wyżu znad zachodniej Europy, tylko na północy i północnym wschodzie kraju zaznacza się wpływ zatoki niżowej, związanej z niżem znad Skandynawii. Napływa powietrze polarne morskie, chłodniejsze na północy kraju.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie rosnąć.

W sobotę na północy i gdzieniegdzie na wschodzie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie możliwe również burze. Prognozowana suma opadów podczas burz do 10 mm. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, bez opadów. Temperatura maksymalna od 12 st. C, 14 st. C na krańcach północnych, 19 st. C, 20 st. C w centrum, do 23 st. C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach miejscami do około 60 km/h, a nad morzem i w zasięgu burz do około 65 km/h, zachodni i północno-zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie okresami duże i tam początkowo możliwe przelotne opady deszczu. W kotlinach sudeckich lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 5 do 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem okresami dość silny, w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie i wschodzie, okresami duże i tam możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12 st. C, 14 st. C na krańcach północnych, 19 st. C, 20 st. C w centrum, do 23 st. C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie i północy okresami porywisty, północno-zachodni.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna około 19 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i w porywach do 55 km/h, północno-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 19 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni.