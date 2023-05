Prognoza pogody na 14 i 15 maja

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa południowa oraz północno-zachodnia pozostaje pod wpływem niżów z ośrodkami nad Morzem Adriatyckim oraz Islandią. Na pozostałym obszarze pogodę kształtują wyże z centrami nad Atlantykiem, Morzem Czarnym i Zatoką Ryską. Polska jest na skraju niżu znad Morza Adriatyckiego, w ciepłym i coraz wilgotniejszym powietrzu napływającym z południowego wschodu. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa i spada.

W niedzielę zachmurzenie na ogół umiarkowane z przelotnymi opadami deszczu. Na północy kraju możliwe burze. Temperatura maksymalna od 17 st. C w Kotlinie Kłodzkiej i na Helu, około 21 st. C w centrum, do 24 st. C na krańcach wschodnich; w rejonach podgórskich Karpat około 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w całym kraju porywisty, południowo-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h, w Karpatach do 70 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie duże, na północy większe przejaśnienia. Opady deszczu, lokalnie w Beskidzie Śląskim i Żywieckim oraz w Małopolsce o natężeniu umiarkowanym i tu prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Temperatura minimalna od 7 st. C w rejonach podgórskich Karpat, około 11 st. C w centrum i nad morzem, do 13 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków wschodnich. W Karpatach porywy wiatru do 65 km/h.

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu oraz głównie na południu lokalnymi burzami. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm, jedynie na zachodzie Sudetów opady o natężeniu umiarkowanym i tu do 20 mm. Temperatura maksymalna od 15 st. C na zachodzie i nad morzem do 20 st. C na Suwalszczyźnie; chłodniej lokalnie na wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 11 st. C do 14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, nad morzem, wschodzie kraju oraz w czasie burz porywisty, z kierunków wschodnich. W Karpatach porywy wiatru do 60 km/h.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 23 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, południowo-wschodni. W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, stopniowo od południa wzrastające do dużego, aż do wystąpienia opadów deszczu. Temperatura minimalna 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni. W poniedziałek zachmurzenie duże i opady deszczu. Suma opadów do około 10 mm. Temperatura maksymalna 16 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, południowo-wschodni.