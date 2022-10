Prognoza pogody na 14 i 15 października

IMGW informuje, że Europa północna i krańce południowo-wschodnie kontynentu obejmować będą układy niżowe z frontami atmosferycznymi; pozostały obszar będzie w zasięgu układów wyżowych. Polska pozostanie pod wpływem wyżu z centrum nad Białorusią, ale pod koniec dnia, od zachodu, nasunie się płytka zatoka, związana z niżem znad Morza Norweskiego. Pozostaniemy w powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie spadać.

W piątek we wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie wzrastające do dużego. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Rano lokalnie będą utrzymywać się mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Na północy i zachodzie słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12 st. C na północnym wschodzie do 17 st. C miejscami na zachodzie i południu. Wiatr na ogół słaby, nad morzem okresami umiarkowany, z kierunków południowych.

W nocy na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Gdzieniegdzie na północy, zachodzie i w centrum kraju słabe opady deszczu. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 5 st. C na wschodzie do 10 st. C na zachodzie, w dolinach karpackich około 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h.

W sobotę na południowym wschodzie pogodnie. Poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14 st. C na Warmii i Pomorzu oraz na Przedgórzu Sudeckim do 19 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h.

W Warszawie w piątek zachmurzenie na ogół umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna 15 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych. W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna 7 st. C. Wiatr słaby, południowy. W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy.