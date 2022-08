Prognoza pogody na 14 i 15 sierpnia

IMGW informuje, że północno-wschodnia część kontynentu jest w zasięgu wyżu znad Rosji, pozostałe obszary Europy obejmują płytkie niże. Polska znajduje się pod wpływem zatoki niżu z rejonu Morza Czarnego, tylko nad północne krańce sięga klin wyżowy. Ze wschodu napływa bardzo ciepłe i wilgotne powietrze. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 chipa i będzie wolno spadać.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza w południowo-wschodniej połowie kraju, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów 20 mm do 25 mm, lokalnie południu około 35 mm. Temperatura maksymalna od 24 st. C na południu i nad morzem do 28 st. C, 31 st. C w centrum i na zachodzie kraju, w rejonach podgórskich i miejscami nad morzem w kotlinach górskich od 20 st. C do 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. W czasie burz i wysoko w Sudetach porywy do 65 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Miejscami, głównie we wschodniej i południowej połowie kraju, przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm, na południu około 20 mm. Temperatura minimalna od 17 st. C do 21 st. C, chłodnej jedynie w kotlinach górskich i tam około 12 st. C. Wiatr słaby, miejscami w czasie burz porywisty, wschodni i południowo-wschodni. W czasie burz porywy do 65 km/h.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza w południowo-wschodniej połowie kraju, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów 20 mm do 30 mm. Temperatura maksymalna od 27 st. C do 31 st. C, chłodniej jedynie w rejonach podgórskich i miejscami nad morzem i tam od 23 st. C do 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. W czasie burz i wysoko w Sudetach porywy do 70 km/h.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu oraz burze. Możliwy grad. Prognozowana suma opadów w trakcie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna 29 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni. W trakcie burz porywy wiatru do 60 km/h. W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu oraz burze. Prognozowana suma opadów w trakcie burz do 20 mm. Temperatura minimalna 18 st. C. Wiatr słaby, wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu oraz burze. Prognozowana suma opadów w trakcie burz do 12 mm. Temperatura maksymalna 31 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.