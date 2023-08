Prognoza pogody na 14 i 15 sierpnia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Środkowa i częściowo Wschodnia będą pod wpływem wyżu, a zachodnia i północna część kontynentu będą w zasięgu płytkich niżów z ośrodkami nad Francją, Wyspami Brytyjskimi, Morzem Norweskim i północną Skandynawią.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Środkowa i częściowo Wschodnia będą pod wpływem wyżu, a zachodnia i północna część kontynentu będą w zasięgu płytkich niżów z ośrodkami nad Francją, Wyspami Brytyjskimi, Morzem Norweskim i północną Skandynawią.

Polska będzie w zasięgu słabego wyżu z centrum nad Rumunią, na południu i w centrum kraju zaznaczy się wpływ płytkiej zatoki niżowej z ułożonym równoleżnikowo, pofalowanym frontem atmosferycznym. Północ kraju pozostanie w powietrzu polarnym morskim, nad południe zacznie napływać gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Ciśnienie bez zmian.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie się wahać.

W poniedziałek na południu i krańcach północno-wschodnich zachmurzenie małe i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie umiarkowane z przelotnymi opadami deszczu, miejscami burze. Wysokość opadów w czasie burz od 10 mm do 20 mm. Temperatura maksymalna od 26 st. C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 30 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 32 st. C miejscami na zachodzie, chłodniej nad morzem od 23 do 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, w czasie burz porywy do 65 km/h.

W nocy na północy i miejscami w centrum zachmurzenie umiarkowane, okresami duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe. Wysokość opadów w czasie burz od 10 mm do 15 mm. Temperatura minimalna od 16 do 20 st. C, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat 14 st. C. Wiatr słaby, w Kotlinie Kłodzkiej umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni i wschodni, w czasie burz porywy do 65 km/h. W Sudetach wiatr w porywach do 55 km/h.

We wtorek na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe lub bezchmurnie, na północy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu i burze. Wysokość opadów w czasie burz około 10 mm. Temperatura maksymalna od 30 do 34 st. C, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, od 26 do 28 st. C. Wiatr słaby, w Kotlinie Kłodzkiej i na Opolszczyźnie umiarkowany, okresami porywisty, południowy i południowo-wschodni. W czasie burz i w Sudetach porywy do 65 km/h.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, możliwa burza. Suma opadów w burzy do 15 mm. Temperatura maksymalna 30 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. W czasie burzy porywy do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

We wtorek w stolicy zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 33 st. C. Wiatr słaby, południowy.