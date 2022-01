Prognoza pogody na 14 i 15 stycznia

Jak informuje IMGW, wschodnia oraz częściowo północna i centralna Europa jest w zasięgu głębokich niżów znad Morza Barentsa i zachodniej Rosji oraz związanych z nimi frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze pogodę kształtuje wyż z centrami na Wielką Brytanią i Niemcami. Polska jest pod wpływem niżu znad Rosji, od północy kraju przemieszcza się chłodny front atmosferyczny. Za frontem zacznie napływać chłodniejsza polarna morska masa powietrza.

Jak informuje IMGW, wschodnia oraz częściowo północna i centralna Europa jest w zasięgu głębokich niżów znad Morza Barentsa i zachodniej Rosji oraz związanych z nimi frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze pogodę kształtuje wyż z centrami na Wielką Brytanią i Niemcami. Polska jest pod wpływem niżu znad Rosji, od północy kraju przemieszcza się chłodny front atmosferyczny. Za frontem zacznie napływać chłodniejsza polarna morska masa powietrza.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie rosło.

W piątek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami postępującymi od północy. Miejscami przelotne opady deszczu, na krańcach wschodnich oraz w Bieszczadach także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 3 st. w Bieszczadach i rejonach podgórskich, około 6 st. w centrum, do 9°C nad Zalewem Szczecińskim. Wiatr umiarkowany i dość silny, na wybrzeżu także silny, do 45 km/h, porywisty, zachodni i północno-zachodni. Porywy wiatru na południu do 70 km/h, na północy do 90 km/h, a miejscami nad samym morzem, Warmii i Suwalszczyźnie do 100 km/h. Wysoko w górach wiatr w porywach do 100 km/h, miejscami powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy w południowo-zachodniej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, początkowo miejscami opady deszczu przechodzące w wyższych partiach regionu w deszcz ze śniegiem i śnieg. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem miejscami na wschodnich krańcach duże i tam słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od -2 do 2 st., na Podhalu około -4 st. Wiatr umiarkowany, porywisty, początkowo na północy i wschodzie w porywach do 65 km/h, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 80 km/h, miejscami powodujący zamiecie śnieżne.

W sobotę na ogół pogodnie i bez opadów, tylko na wschodnich krańcach kraju możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 1 do 3 st., nieco cieplej na Helu: około 4 st., a w rejonach podgórskich około 0 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni.

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Okresami opady deszczu, możliwe także przelotne opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 6 st. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h, zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna -1 st. Wiatr umiarkowany i porywisty, północno-zachodni i zachodni.

W sobotę w stolicy początkowo zachmurzenie małe, później wzrastające do umiarkowanego i okresami dużego. Temperatura maksymalna 2 st. Wiatr umiarkowany i porywisty, północno-zachodni i zachodni.