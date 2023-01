Prognoza pogody na 14 i 15 stycznia

IMGW informuje, że południowa i wschodnia część kontynentu jest w zasięgu wyżów. Pozostały obszar kontynentu nadal pozostaje pod wpływem rozległego układu niżowego z ośrodkami nad Skandynawią i Morzem Północnym. Polska jest na skraju niżu z ośrodkiem wtórnym nad Bałtykiem, a na południu kraju przejściowo zaznacza się klin wyżowy. Z zachodu napływa powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1004 hPa i będzie spadać.

W sobotę na południu kraju będzie zachmurzenie małe i umiarkowane; na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami słaby deszcz, w Sudetach początkowo słaby deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna od 5°C na wschodzie, w Kotlinie Kłodzkiej i miejscami na Pomorzu do 9°C na Dolnym Śląsku; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około 3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, na północy i zachodzie porywisty, południowo-zachodni. W Karpatach porywy wiatru do 70 km/h, nad morzem do 75 km/h, w Sudetach do 70 km/h i wzrastające do 100 km/h.

W nocy na południowym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże i tu bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu, w Sudetach deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 20 mm, gdzieniegdzie w zachodnich Sudetach do 20 mm. Temperatura minimalna od 0°C w Małopolsce i na Podlasiu do 6°C na Nizinie Szczecińskiej; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około -3°C.Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w całym kraju porywisty, południowy i południowo-zachodni. Nad morzem i na południu Opolszczyzny porywy wiatru do 75 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 80 km/h, w Karpatach do 100 km/h, w Sudetach do 140 km/h. Lokalnie w górach zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę zachmurzenie całkowite i duże z opadami deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Opady deszczu ze śniegiem możliwe także na Suwalszczyźnie. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 15 mm na południowym zachodzie. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej w górach o 4 cm do 6 cm. Temperatura maksymalna od 4°C na północnym wschodzie do 10°C gdzieniegdzie na południowym zachodzie; chłodniej na południowym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, tam około 3°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w całym kraju porywisty, południowy i południowo-zachodni. Na Pomorzu i miejscami w centrum i na Pogórzu Karpackim porywy wiatru do 70 km/h, na Przedgórzu Sudeckim oraz na południu Opolszczyzny do 75 km/h, nad morzem do 80 km/h, w Karpatach do 100 km/h i w Sudetach do 130 km/h słabnące do 110 km/h. Lokalnie w górach zawieje i zamiecie śnieżne.

W Warszawie w sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Niewielka możliwość słabych, przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, południowo-zachodni i południowy.

W nocy zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. Temperatura minimalna 3°C. Wiatr początkowo słaby i umiarkowany, stopniowo wzmagający się do umiarkowanego i dość silnego, w porywach do 55 km/h, południowy.

W niedzielę zachmurzenie duże z opadami deszczu. Temperatura maksymalna 5°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, pod wieczór słabnący, w porywach do 65 km/h, południowy i południowo-zachodni.