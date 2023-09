Prognoza pogody na 14 i 15 września

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wschodnia i północno-zachodnia Europa jest w zasięgu niżów z układami frontów atmosferycznych, na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtuje rozległy wyż z centrami nad Skandynawią i Niemcami. Wschodnia część Polski jest w zasięgu zatoki niżowej z chłodnym frontem atmosferycznym, odsuwającym się powoli za wschodnią granicę, zachodnia część kraju znajduje się w zasięgu wyżu znad Niemiec. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarne morskie, jedynie południowo-wschodnie krańce kraju są jeszcze w powietrzu pochodzenia zwrotnikowego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie rosło.

W czwartek na południu i południowym wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i lokalne burze, możliwy grad. Wysokość opadów w czasie burz lokalnie do 25 mm, na krańcach południowo-wschodnich do około 40 mm. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże i gdzieniegdzie słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 st. C do 23 st. C, w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem od 16 st. C do 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni i północny. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie początkowo na południu duże. Lokalnie, głównie na obszarach podgórskich, mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 5 st. C, 6 st. C na północnym wschodzie, około 10 st. C w centrum, do 13 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby, z kierunków północnych i wschodnich.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 18 st. C na północnym wschodzie i w dolinach karpackich do 23 st. C na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna 22 st. C. Wiatr umiarkowany i okresami porywisty, chwilami słabnący, północno-zachodni i północny.

W nocy zachmurzenie przeważnie małe. Temperatura minimalna 9 st. C. Wiatr słaby, z kierunków północnych.

W piątek w stolicy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 21 st. C. Wiatr słaby, północno-wschodni i wschodni.