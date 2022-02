Prognoza pogody na 14 lutego

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Zachodnia i Północna będą pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi, natomiast wschodnia i południowa część kontynentu będą w zasięgu wyżów. Polska będzie pomiędzy wyżem znad Ukrainy a niżem znad Morza Północnego. Z południowego zachodu będzie napływać ciepłe powietrze polarne morskie.

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Zachodnia i Północna będą pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi, natomiast wschodnia i południowa część kontynentu będą w zasięgu wyżów. Polska będzie pomiędzy wyżem znad Ukrainy a niżem znad Morza Północnego. Z południowego zachodu będzie napływać ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie spadać.

W poniedziałek w Polsce będzie pogodnie. W Bieszczadach możliwy wzrost zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia słabych opadów śniegu. Temperatura maksymalna od 3 st. na północnym wschodzie, około 7 st. w centrum, do 10 st. na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach na zachodzie i południu do 55 km/h, południowy. W obszarach podgórskich Bieszczad porywy wiatru do 60 km/h, w kotlinach sudeckich do 65 km/h, na szczytach Sudetów do 70 km/h, a w Bieszczadach do 75 km/h.