Prognoza pogody na 14 marca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa południowo-zachodnia oraz wschodnie krańce kontynentu pozostaną w zasięgu wyżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będą niże z ośrodkami nad Skandynawią, Morzem Norweskim oraz w rejonie Alp i związane z nimi układy frontów atmosferycznych.

Polska będzie w zasięgu głębokiego niżu z ośrodkiem przemieszczającym się znad Zatoki Botnickiej nad Finlandię. Od Dolnego Śląska po Mazury przebiegać będzie strefa ciepłego frontu atmosferycznego, a pod koniec dnia, do krańców północno-zachodnich, przybliży się front chłodny. Z południowego zachodu napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 983 hPa i będzie rosło.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu; na północnym zachodzie możliwe burze. W Tatrach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 8 st. C w rejonach podgórskich Karpat, około 12 st. C w centrum, do 15 st. C na południu; w rejonie oddziaływania wiatru halnego może być około 17 st. C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, rano na południu silny, porywisty, południowo-zachodni i południowy. Na zachodzie, Lubelszczyźnie i Przedgórzu Sudeckim porywy wiatru do 70 km/h, na Pogórzu Karpackim do 100 km/h, w Sudetach do 110 km/h oraz w Karpatach do 120 km/h, stopniowo słabnące.