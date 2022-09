Prognoza pogody na 14 września

IMGW informuje, że nad Europą dominowały będą niże z ośrodkami nad Skandynawią i w rejonie Zatoki Biskajskiej oraz związane z nimi układy frontów atmosferycznych, jedynie południe kontynentu znajdzie się pod wpływem słabych wyżów. Polska będzie pod wpływem układu niżowego, na południu kraju zaznaczy się falujący front chłodny. Będzie napływać powietrze polarne morskie, na północy chłodne, na południu kraju cieplejsze. Wolny spadek ciśnienia.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991 hPa i będzie spadać.

W środę zachmurzenie duże i całkowite, na północy z większymi przejaśnieniami. W południowej połowie kraju jednostajne opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym, na pozostałym obszarze opady przelotne; prognozowana wysokość opadów na południowym zachodzie do 20 mm. Temperatura maksymalna od 15 st. C, 17 st. C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 18 st. C, 21 st. C na pozostałym obszarze kraju.

Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny i porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, w Karpatach do 80 km/h.