Prognoza pogody na 15 czerwca

Jak informuje IMGW, na przeważającym obszarze Europy ciśnienie będzie lekko podwyższone. Jedynie nad zachodnią Rosją, Islandią i Portugalią, pogodę będą kształtowały niże z frontami atmosferycznymi.

Jak informuje IMGW, na przeważającym obszarze Europy ciśnienie będzie lekko podwyższone. Jedynie nad zachodnią Rosją, Islandią i Portugalią, pogodę będą kształtowały niże z frontami atmosferycznymi.

Polska znajdzie się pod wpływem rozległego układu wyżowego z centrami nad Morzem Północnym i Bałkanami. Tylko północny wschód kraju będzie na skraju płytkiej zatoki związanej z niżem znad zachodniej Rosji. Napływać będzie powietrze polarne morskie.

Ciśnienie nieznacznie wzrośnie i w Warszawie w południe wyniesie 1006 hPa.

W dzień zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, miejscami duże, przelotnie mogą wystąpić opady deszczu. Na północnym wschodzie możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 10 mm.

Temperatura maksymalna od 19 stopni do 23 stopni, chłodniej nad morzem i na Podhalu około 18 stopni, najcieplej na południowym zachodzie do 25 stopni. Wiatr słaby, północno-zachodni, na południowym zachodzie zmienny. W czasie burz porywy wiatru mogą sięgać do 60 km/h.