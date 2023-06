Prognoza pogody na 15 czerwca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa północna i zachodnia będzie w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Morzem Norweskim, pozostałe obszary kontynentu znajdą się pod wpływem niżów.

Pogodę w Polsce będzie kształtował płytki niż z ośrodkiem nad Kujawami. Zachodnia część kraju pozostanie w tym samym powietrzu, nad pozostały obszar ze wschodu powoli będzie napływać cieplejsze powietrze. Ciśnienie ulegnie nieznacznym wahaniom.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, najbardziej intensywne na północy i zachodzie kraju gdzie spaść może do20 - 25 mm deszczu. W czasie burz możliwe opady gradu. Temperatura maksymalna od 19-20 st. C na południu i zachodzie do 24-25 st. C w centrum i na północnym wschodzie. Chłodniej tylko na obszarach podgórskich oraz nad morzem, od 16 do 18 st. C. Wiatr będzie na ogół słaby, z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.