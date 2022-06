Prognoza pogody na 15 i 16 czerwca

Jak informuje IMGW, nad Europą Zachodnią i Środkową dominuje klin wyżowy, nad pozostałą częścią kontynentu przeważają niże z układami frontów atmosferycznych. Polska znajduje się pod wpływem klina Wyżu Azorskiego. Z północnego zachodu przejściowo napływa chłodne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa i nieznacznie wzrośnie.

W środę w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże i tam przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 10 mm. Temperatura maksymalna od 19 do 23 st. C, chłodniej nad morzem i na Podhalu około 18 st. C, najcieplej na południowym zachodzie do 25 st. C. Wiatr słaby, północno-zachodni, na południowym zachodzie zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie okresami duże i początkowo zanikające przelotne opady deszczu. Nad ranem na wschodzie silne zamglenia i krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 8 do 13 st. C. Wiatr słaby, zmienny, na wschodzie i południu z przewagą kierunków południowych.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie oraz na południu kraju miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 20 mm. Temperatura maksymalna od 20 do 25 st. C, cieplej na Opolszczyźnie do 27 st. C, chłodniej nad morzem około 17 st. C. Wiatr słaby, zmienny, po południu na zachodzie kraju słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków zachodnich. W górach porywy wiatru do 60 km/h. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W środę w Warszawie zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 22 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 11 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

W czwartek w stolicy zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego i możliwe słabe przelotne opady deszczu i burza. Temperatura maksymalna 23 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W czasie burz wiatr porywisty.