Prognoza pogody na 15 i 16 czerwca

Jak informuje IMGW, Europa północna i zachodnia jest w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Morzem Norweskim, pozostałe obszary kontynentu pozostają pod wpływem niżów. Pogodę w Polsce kształtuje płytki niż z ośrodkiem nad Kujawami. Zachodnia część kraju pozostaje w chłodniejszym powietrzu polarnym morskim, nad pozostały obszar ze wschodu powoli napływa cieplejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie ulegnie nieznacznym wahaniom.

Jak informuje IMGW, Europa północna i zachodnia jest w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Morzem Norweskim, pozostałe obszary kontynentu pozostają pod wpływem niżów. Pogodę w Polsce kształtuje płytki niż z ośrodkiem nad Kujawami. Zachodnia część kraju pozostaje w chłodniejszym powietrzu polarnym morskim, nad pozostały obszar ze wschodu powoli napływa cieplejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie ulegnie nieznacznym wahaniom.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hPa.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, najbardziej intensywne na północy i zachodzie kraju gdzie spaść może do 25-30 mm deszczu. W czasie burz możliwe opady gradu. Temperatura maksymalna od 19 st.C, 20 st.C na południu i zachodzie do 24 st.C, 25 st.C w centrum i na północnym wschodzie. Chłodniej tylko na obszarach podgórskich oraz nad morzem, od 16 st.C do 18 st.C. Wiatr będzie na ogół słaby, z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, a początkowo, głównie na północy, możliwe też burze. W czasie burz prognozowana suma opadów około 10 mm. Bez opadów tylko na południowym wschodzie. Miejscami utworzą się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 9 st.C, 10 st.C na zachodzie i południu do 14 st.C na północnym wschodzie oraz 15 st.C miejscami nad morzem. Chłodniej w kotlinach górskich, od 7 st.C do 9 st.C. Wiatr słaby, zmienny, tylko nad morzem północny i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W piątek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotny deszcz, a na zachodzie i północy też burze. W czasie burz opady deszczu od 15 do 20 mm, lokalnie grad. Temperatura maksymalna od 19 st.C, 21 st.C na południowym wschodzie oraz zachodzie do 25 st.C na północnym wschodzie oraz w centrum. Chłodniej tylko na krańcach południowo-wschodnich, obszarach podgórskich oraz nad morzem, od 17 st.C do 19 st.C. Wiatr będzie słaby, we wschodniej połowie kraju zmienny, na pozostałym obszarze z kierunków północnych i zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. Prognozowana suma opadów w trakcie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna 23 st.C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych. W trakcie burz możliwe porywy do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Możliwe silne zamglenia i mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna 12 st.C. Wiatr słaby, zmienny.

W piątek w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna 25 st.C. Wiatr słaby, w trakcie burz porywisty, zmienny.