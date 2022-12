Prognoza pogody na 15 i 16 grudnia

Jak informuje IMGW, na wschodzie Europy nadal dominuje rozległy wyż. Pozostała część kontynentu jest w zasięgu płytkich ośrodków niżowych i związanych z nimi frontów atmosferycznych. Polska jest w zasięgu rozległego układu niżowego z głównymi ośrodkami nad północną Skandynawią i Atlantykiem. Przez obszar kraju od Dolnego Śląska na północny wschód przemieszcza się lokalny niż oraz związany z nim pofalowany front atmosferyczny. Nad południowe województwa napływa cieplejsze powietrze polarne morskie, pozostały obszar kraju jest w arktycznej masie powietrza. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hPa i będzie rosnąć.

W czwartek w Polsce na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wybrzeżu okresami duże i tam słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane oraz duże i miejscami opady śniegu, na Podkarpaciu także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od -6 st. miejscami na północy, -2 st. w centrum kraju do 1 st. na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków zachodnich. W Tatrach porywy do 80 km/h. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i licznymi rozpogodzeniami na zachodzie i północy kraju. Miejscami opady śniegu, na południowym wschodzie opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. Na południu lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Na zachodzie i północy możliwe marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -15 st. na Warmii, Mazurach i Podlasiu, około -8 st. w centrum do -1 st. na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, na obszarach podgórskich Karpat w porywach do 55 km/h, z kierunków wschodnich i południowych, miejscami na północnym zachodzie wiatr słaby, zmienny. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 70 km/h. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie i północy. Miejscami opady śniegu, na południowym wschodzie także deszczu ze śniegiem i deszczu, przejściowo marznącego i powodującego gołoledź. Prognozowana suma opadów na południowym wschodzie do około 10 mm. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie o 8 cm, lokalnie na północy Lubelszczyzny o 10 cm. Rano na północy możliwe jeszcze marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od -6°C do -1°C, cieplej tylko na południowym wschodzie i nad morzem: od 0°C do 3°C. Wiatr na północnym zachodzie słaby, zmienny, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami porywisty, z kierunków wschodnich i północnych. W Tatrach porywy wiatru do 70 km/h i tam zawieje i zamiecie śnieżne.

W czwartek w warszawie zachmurzenie duże oraz słabe, zanikające opady śniegu. Po południu chwilami większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura maksymalna -2 st. Wiatr przeważnie słaby, okresami umiarkowany, zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Lokalnie silne zamglenia. Temperatura minimalna około -8°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni skręcający na południowo-wschodni i wschodni. W dzień zachmurzenie duże i całkowite. Opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna około -3 st. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni skręcający na północny.