Prognoza pogody na 15 i 16 kwietnia

Jak informuje IMGW, północno-wschodnia Europa jest w zasięgu niżów z frontami atmosferycznymi, w zasięgu niżów pozostaje również północny Atlantyk i Morze Śródziemne. Europa zachodnia i południowa oraz Skandynawia znajdują się pod wpływem wyżów. Nad Polską rozbudowuje się klin wyżu znad południowej Norwegii. Zaczyna napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie wzrastać.

W piątek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami burze. Lokalnie możliwy opad krupy śnieżnej. Wysoko w Tatrach opady deszczu przechodzące w przelotne opady śniegu. Suma opadów lokalnie do 15 mm. Temperatura maksymalna od 9 st. C, 11 st. C na zachodzie kraju, Pomorzu i w rejonach podgórskich do 13 st. C, 15 st. C w centrum, na południu i wschodzie; chłodniej nad morzem, od 5 do 8 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich, od północy kraju skręcający na północny.

W nocy zachmurzenie duże z postępującymi z północy ku centrum kraju większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Okresami opady deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem i śniegu, na północnym zachodzie i w centrum stopniowo zanikające. Suma opadów do 15 mm na południu kraju. Wysoko w górach przyrost pokrywy śnieżnej do 7 cm. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 1 st. C do 4 st. C, chłodniej miejscami na obszarze od Suwalszczyzny po Pomorze, od -2 do 0 st. C, a cieplej na południowym wschodzie, od 5 do 7 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, miejscami w porywach do 55 km/h, nad morzem początkowo dość silny, w porywach do 65 km/h, z kierunków północnych. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 70 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W sobotę na południowym wschodzie zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem przechodzące w śnieg, w górach opady śniegu. Suma opadów do 12 mm. W rejonach podgórskich Karpat przyrost pokrywy śnieżnej miejscami do 6 cm, wysoko w górach do 12 cm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Bez opadów na zachodzie kraju. Temperatura maksymalna na północy, wschodzie i południu od 5 do 8 st. C, w centrum do 10 st. C, a na zachodzie do 12 st. C; w rejonach podgórskich Karpat od 2 do 5 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, zwłaszcza na Pomorzu Wschodnim, w centrum i na wschodzie, z kierunków północnych. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W piątek w Warszawie zachmurzenie duże, okresami większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu oraz możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków północnych. W czasie ewentualnych burz wiatr porywisty. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 3 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni i północny.

W sobotę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna10 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, chwilami porywisty, pod wieczór słabnący, północny.