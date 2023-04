Prognoza pogody na 15 i 16 kwietnia

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa północno-wschodnia oraz południowo-zachodnia pozostaną pod wpływem wyżów. Na pozostałym obszarze kontynentu dominować będą niże oraz związane z nimi układy frontów atmosferycznych. Polska znajdzie się w zasięgu niżu z ośrodkiem nad Czechami, przemieszczać się będzie z południa na północ chłodny front atmosferyczny. Zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa północno-wschodnia oraz południowo-zachodnia pozostaną pod wpływem wyżów. Na pozostałym obszarze kontynentu dominować będą niże oraz związane z nimi układy frontów atmosferycznych. Polska znajdzie się w zasięgu niżu z ośrodkiem nad Czechami, przemieszczać się będzie z południa na północ chłodny front atmosferyczny. Zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa i będzie rosnąć.

W sobotę zachmurzenie duże, na południu większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu. Wysoko w górach przelotne opady śniegu. W południowej połowie kraju miejscami burze, możliwy opad krupy śnieżnej. W czasie burz wysokość opadów do 15 mm. Na szczytach Tatr przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o około 5 cm. Temperatura maksymalna od 7 st. C na północnym wschodzie, około 10-12 st. C na przeważającym obszarze. Cieplej na południu i południowym wschodzie, do 15 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, na wybrzeżu okresami silny, od 30 km/h do 40 km/h, z kierunków wschodnich. Nad morzem i w czasie burz porywy do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie duże, na południu małe i umiarkowane. Miejscami opady deszczu, zanikające w południowo-wschodniej części kraju. Wysoko w górach zanikające przelotne opady śniegu. Na południu i południowym wschodzie możliwe zanikające burze. Miejscami na południu i wschodzie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 3 st. C lokalnie na wschodzie i południu, 4 do 8 st. C na przeważającym obszarze kraju, w rejonach podgórskich od 0 do 2 st. C, lokalnie w kotlinach górskich -1 st. C. Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany i porywisty, z kierunków wschodnich, na południu miejscami zmienny.

W niedzielę zachmurzenie duże, na południu i południowym wschodzie miejscami umiarkowane. Rano miejscami na południu kraju zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 m. Miejscami opady deszczu, na południu lokalnie burze. Suma opadów w czasie burz do około 10 mm. Temperatura maksymalna od 6 st. C na północy, 10-12 st. C w centrum i na zachodzie do 17 st. C na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, porywisty, przeważnie z kierunków wschodnich. W czasie burz możliwe porywy do 60 km/h.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże oraz opady deszczu, głównie w pierwszej części dnia i wczesnym popołudniem, po południu możliwe większe przejaśnienia. Temperatura maksymalna około 12 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, wschodni i południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie duże oraz opady deszczu. Temperatura minimalna 6 st. C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Niewielka możliwość słabych opadów deszczu. Temperatura maksymalna 14 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zmieniających się.