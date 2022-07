Prognoza pogody na 15 i 16 lipca

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Północna, Wschodnia oraz częściowo Południowa znajduje się pod wpływem niżów i związanych z nimi układów frontów atmosferycznych. Pozostałe obszary kontynentu będą w zasięgu wyżu z centrum w rejonie Irlandii.

Polska jest pod wpływem niżu z ośrodkami nad Zatoką Botnicką i północnymi krańcami Norwegii, nad zachodnią i południową część kraju sięgnie słaby klin wyżu z rejonu Irlandii. Z zachodu napływa chłodne powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie powoli rosło.

IMGW prognozuje, że w piątek w Polsce w ciągu dnia będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Od wschodniej części wybrzeża i Pomorza po Podlasie możliwe słabe burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 17 st. C na północnym wschodzie do 21 stopni w centrum i 24 stopni na południu oraz południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz oraz wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Na północy i wschodzie kraju przelotne opady deszczu. Na krańcach północnych możliwe słabe burze. Temperatura minimalna od 10 do 13 st. C, w dolinach górskich od 7 do 10 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. W czasie burz oraz wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h.

W sobotę IMGW prognozuje w Polsce zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze. Największe prawdopodobieństwo wystąpienia silniejszych burz będzie w centrum i na wschodzie kraju. Prognozowane opady do 15-20 milimetrów. Temperatura maksymalna od 16 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 20 stopni w centrum i 23 stopni na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 65 km/h, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy do 70 km/h, lokalnie w centrum kraju oraz wysoko w górach do 80 km/h.

W piątek w stolicy w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 21 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura minimalna 12 stopni. Wiatr słaby, zachodni.

W sobotę w Warszawie będzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i burze. Możliwy grad. Temperatura maksymalna 20 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.