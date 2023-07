Prognoza pogody na 15 i 16 lipca

Jak informuje IMGW, zachodnia, północna, oraz częściowo centralna i wschodnia Europa znajduje się pod wpływem niżów. Nad pozostałym obszarem kontynentu pogodę kształtują słabe wyże. Wschód Polski jest w zasięgu wyżu znad południowej Ukrainy, zachód kraju obejmuje zatoka związana z niżem znad Wysp Brytyjskich. Z południowego zachodu napływa coraz cieplejsze powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie powoli spadać.

W sobotę w Polsce zachmurzenie małe, miejscami bezchmurnie, tylko na zachodzie i północy kraju miejscami zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 27 st. C na północnym wschodzie do 32 st. C w centrum i 35 st. C na zachodzie kraju. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat i na Półwyspie Helskim, od 24 st. C do 28 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na Pomorzu Zachodnim porywisty, południowy i południowo-wschodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 55 km/h.

W nocy we wschodniej połowie kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Na zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz, w czasie których suma opadów wyniesie około 10 mm. Lokalnie możliwy grad. Temperatura minimalna od 15 st. C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do 21 st. C na Dolnym Śląsku i Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, od zachodu skręcający na zachodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 55 km/h. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

W niedzielę na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami lokalnie z gradem, przemieszczającymi się z zachodu na wschód. Suma opadów w burzach wyniesie do 20 mm. Temperatura maksymalna od około 26 st. C na Pomorzu i nad morzem do 34 st. C na Podlasiu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, jedynie na wschodzie kraju południowy. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h.

W sobotę w Warszawie słonecznie. Temperatura maksymalna 31 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i południowy. W nocy pogodnie. Temperatura minimalna 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie małe, wzrastające do umiarkowanego i dużego. Przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna 33 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy skręcający na zachodni. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h.