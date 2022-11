Prognoza pogody na 15 i 16 listopada

Jak informuje IMGW Europa Zachodnia jest pod wpływem rozległego niżu z ośrodkiem nad Atlantykiem oraz związanym z nim układem frontów atmosferycznych. Płytki ośrodek niżowy znajduje się także na pograniczu Łotwy, Estonii, Białorusi i Rosji. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują wyże. Polska Południowo-wschodnia jest na skraju wyżu z centrum w rejonie Morza Czarnego, a pozostały obszar pod wpływem zatoki niżowej. Po południu, na północy kraju, zaznaczy się wpływ chłodnego frontu atmosferycznego. Będziemy w powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie spadać.

We wtorek zachmurzenie duże, większe przejaśnienia i rozpogodzenia miejscami na południu i zachodzie. Na północnym wschodzie oraz południowym wschodzie słabe opady deszczu, w Tatrach możliwy śnieg. Temperatura maksymalna od 6 st.C na Suwalszczyźnie, około 9 st.C w centrum, do 12 st.C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu miejscami porywisty, z kierunków zachodnich oraz wschodnich.

W nocy zachmurzenie duże, większe przejaśnienia początkowo na południowym zachodzie, nad ranem miejscami na północy. Miejscami, z wyjątkiem zachodu i południowego zachodu, opady deszczu lokalnie mżawki; w rejonach podgórskich Karpat i na północnym wschodzie deszczu ze śniegiem, w Tatrach śniegu. Prognozowana wysokość opadów na południowym wschodzie około 10 mm. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej w Tatrach o 3 cm do 5 cm. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od -2 st.C w rejonach podgórskich, około 3 st.C w centrum, do 7 st.C na Wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu okresami dość silny i w porywach do 60 km/h, z kierunków wschodnich.

W dzień zachmurzenie duże i całkowite z większymi przejaśnieniami na północy. Okresami opady deszczu; na wschodzie i w górach gdzieniegdzie deszczu ze śniegiem, w Tatrach śniegu. Prognozowana wysokość opadów na południowym wschodzie około 10 mm. Temperatura maksymalna od 2 st.C na Suwalszczyźnie, około 6 st.C w centrum i na Wybrzeżu, do 10 st.C na Śląsku Górnym i Opolskim oraz w Małopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, wschodni i północno-wschodni. Na Wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 60 km/h i stopniowo słabnący.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie całkowite, możliwe przejściowe przejaśnienia. Temperatura maksymalna 8 st.C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich, po południu skręcający na północny.

W nocy zachmurzenie całkowite, możliwe przejściowe przejaśnienia. Początkowo silne zamglenia. W drugiej połowie nocy słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 4 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W środę w stolicy zachmurzenie duże. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 5 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-wschodni.