Prognoza pogody na 15 i 16 lutego

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą będzie dominował rozległy wyż z centrum nad Niziną Węgierską, jedynie wschodnie i zachodnie krańce kontynentu będą pod wpływem niżów. Polska w zasięgu wspomnianego wyżu, w ciepłym powietrzu polarnym morskim.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą będzie dominował rozległy wyż z centrum nad Niziną Węgierską, jedynie wschodnie i zachodnie krańce kontynentu będą pod wpływem niżów. Polska w zasięgu wspomnianego wyżu, w ciepłym powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1018 hPa i będzie spadać.

W środę na wschodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami mżawki, gdzieniegdzie także marznącej i powodującej gołoledź oraz słabego śniegu. Na zachodzie kraju, po ustąpieniu porannych mgieł ograniczających widzialność do 300 metrów, zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 2 st. C na Suwalszczyźnie, około 7 st. C w centrum, do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby, tylko nad morzem i na Pomorzu umiarkowany, z kierunków południowych.

W nocy na północnym wschodzie i krańcach południowo-wschodnich zachmurzenie duże z opadami mżawki lub słabego śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od -5 st. C w rejonach podgórskich, około 0 st. C w centrum, do 3 st. C nad morzem, tylko na Podhalu możliwy spadek temperatury do -8 st. C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie duże i tam opady mżawki lub słabego deszczu. Po południu, od północnego zachodu, wzrost zachmurzenia do dużego, aż do wystąpienia opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 5 st. C na gdzieniegdzie na północnym wschodzie do 11 st. C na południowym zachodzie; chłodniej na krańcach północno-wschodnich, tam około 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w Karpatach porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

W środę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna 6 st. C. Wiatr słaby, zachodni skręcający na południowy.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwa mgła ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna około 0 st. C. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni.

W czwartek w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe słabe opady deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.