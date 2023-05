Prognoza pogody na 15 i 16 maja

Jak podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad północno-zachodnią Rosją oraz Wyspami Brytyjskimi pogodę kształtują wyże; pozostały obszar kontynentu europejskiego, od Morza Śródziemnego po Morze Norweskie, zasięgiem swym obejmują niże z układami frontów atmosferycznych. Polska znajduje się w zasięgu niżu z frontami atmosferycznymi, którego ośrodek przemieszcza się przez Polskę z południa na północ. Z południa napływa wilgotne i ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hPa i początkowo spadnie, a później zacznie wzrastać.

W poniedziałek w Polsce zachmurzenie duże i całkowite, po południu w centrum oraz na południu kraju większe przejaśnienia. Opady deszczu, miejscami burze. Prognozowana wysokość opadu miejscami do 20 mm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 14 st. C do 17 st. C, najcieplej na Suwalszczyźnie do 22 st. C; nieco chłodniej w rejonach podgórskich około 12 st. C. Wiatr na wschodzie umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-wschodni; nad morzem umiarkowany w porywach do 55 km/h; na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany z kierunków zmieniających się. W górach i podczas burz porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Zanikające przelotne opady deszczu. Na południu zamglenia i lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 8 st. C do 12 st. C, w rejonach podgórskich miejscami chłodniej 5 st. C, 7 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie oraz nad morzem początkowo porywisty, z kierunków południowych i zachodnich.

We wtorek w Polsce zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 16 st. C do 21 st. C, jedynie nad morzem oraz lokalnie na północnym wschodzie około 15 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże i opady deszczu, pod wieczór zanikające. Miejscami prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna 15 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, południowo-wschodni.

W nocy w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, nad ranem możliwe rozpogodzenia. Początkowo zanikające opady deszczu. Temperatura minimalna 9 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni skręcający na południowy i południowo-zachodni.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.