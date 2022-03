Prognoza pogody na 15 i 16 marca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa północno-wschodnia i południowo-wschodnia znajduje się w zasięgu wyżów znad zachodniej Rosji i Morza Śródziemnego. Nad pozostałym obszarem kontynentu pogodę kształtują niże z układami frontów atmosferycznych. Polska jest na skraju płytkiej zatoki niżowej związanej z głębokim niżem u wybrzeży Grenlandii. Na zachodzie i północy kraju zaznacza się strefa frontu okluzji. Z południowego zachodu napływa cieplejsze i wilgotniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie spada.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1017 hPa i będzie spadać.

We wtorek na wschodzie i południu kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami duże. W pozostałej części zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami w północnej połowie kraju słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 7 st. C na Suwalszczyźnie, w dolinach karpackich i nad morzem do 10 st. C w centrum i 14 st. C na Górnym Śląsku. Wiatr na ogół słaby, z kierunków południowych i zachodnich.

W nocy zachmurzenie ma być umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu, głównie w południowej połowie kraju, na terenach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach opady śniegu. Miejscami na południu Śląska i Opolszczyzny suma opadów około 10 mm. W szczytowych partiach gór przyrost pokrywy śnieżnej o 12-10 cm, w rejonach podgórskich Karpat o około 6 cm. Gdzieniegdzie, zwłaszcza na północy i w centrum kraju, mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -2 st. C na południowym wschodzie do 4 st. C na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, głównie z kierunków wschodnich.

W środę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, z wyjątkiem zachodniej części wybrzeża i Pomorza oraz Wielkopolski, słabe opady deszczu, na terenach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od około 7 st. C na Suwalszczyźnie, wschodzie Podkarpacia i nad morzem do 9 st. C w centrum oraz 13 st. C na Dolnym Śląsku i Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie będzie na ogół duże. Okresami możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 9 st. C. Wiatr początkowo słaby, południowo-zachodni, później zmienny. W nocy w stolicy zachmurzenie ma by duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna około 3 st. C. Wiatr słaby, północno-wschodni.

W środę w stolicy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna około 9 st. C. Wiatr słaby, wschodni.