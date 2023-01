Prognoza pogody na 15 i 16 stycznia

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominować będą niże z frontami atmosferycznymi, jedynie na krańcach wschodnich i południowo-zachodnich kontynentu pogodę kształtować będą wyże. Polska znajdzie się pod wpływem rozległego i głębokiego niżu, którego ośrodek znad Szkocji przemieści się bardzo szybko nad południową Skandynawię. Z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będzie układ frontów atmosferycznych. Będzie napływało powietrze polarne morskie, przejściowo cieplejsze.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hPa i nieznacznie wzrośnie.

W niedzielę w Polsce zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, po południu na północnym zachodzie większe przejaśnienia. Przemieszczające się z zachodu na wschód opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowana wysokość opadów miejscami na południu i północnym wschodzie około 10 mm. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w górach o 4 cm do 7 cm, w Tatrach do 10 cm. Temperatura maksymalna od 4 st. C na północnym wschodzie, około 6 st. C w centrum, do 10 st. C na południowym zachodzie; w rejonach podgórskich Karpat około 3 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, zwykle w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-zachodni. Nad morzem i na południowym zachodzie porywy wiatru do 75 km/h, w rejonach podgórskich do 85 km/h, w Karpatach do 100 km/h, a w Sudetach do 130 km/h słabnące do 110 km/h. Lokalnie w górach zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy w kraju zachmurzenie duże, w północno-zachodniej połowie kraju z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu, głównie na południowym wschodzie i tam okresami także deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Na południu prognozowana suma opadów około 10 mm. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Karpatach o 3 cm do 8 cm, w Tatrach do 12 cm. Temperatura minimalna od 0 st. C do 3 st. C; w rejonach podgórskich Karpat około -2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu także dość silny, miejscami porywisty, południowo-zachodni. Na zachodzie i północy porywy wiatru do 60 km/h, początkowo w rejonach podgórskich Karpat do 65 km/h, nad morzem do 70 km/h, w Karpatach i Sudetach do 90 km/h; w drugiej połowie nocy porywy osłabną. Karpatach okresami zawieje i zamiecie śnieżne.

W poniedziałek na południowym wschodzie kraju zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i tam opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W Karpatach opady śniegu i możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 3 cm do 8 cm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, na północnym zachodzie możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 3 st. C na wschodzie i południu, około 5 st. C w centrum, do 8 st. C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. Porywy wiatru wysoko w górach do 70 km/h, w Karpatach okresami zawieje i zamiecie śnieżne.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże z opadami deszczu. Temperatura maksymalna 7 st. C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-zachodni.

W nocy w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Słabe zanikające opady deszczu. Temperatura minimalna 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie na ogół umiarkowane. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.