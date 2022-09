Prognoza pogody na 15 i 16 września

Jak informuje IMGW nad Europą w dalszym ciągu dominują niże z głównym ośrodkiem nad północnym Bałtykiem oraz związane z nimi układy frontów atmosferycznych, jedynie południe kontynentu znajduje się w zasięgu słabych wyżów. Polska jest pod wpływem wspomnianego niżu znad Bałtyku. Nad północne krańce nasuwa się front chłodny. Na południu kraju nadal utrzymuje się strefa pofalowanego frontu. Z zachodu napływa powietrze polarne morskie, chłodniejsze na północy kraju i cieplejsze na południu.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jak informuje IMGW nad Europą w dalszym ciągu dominują niże z głównym ośrodkiem nad północnym Bałtykiem oraz związane z nimi układy frontów atmosferycznych, jedynie południe kontynentu znajduje się w zasięgu słabych wyżów. Polska jest pod wpływem wspomnianego niżu znad Bałtyku. Nad północne krańce nasuwa się front chłodny. Na południu kraju nadal utrzymuje się strefa pofalowanego frontu. Z zachodu napływa powietrze polarne morskie, chłodniejsze na północy kraju i cieplejsze na południu.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 988 hPa i pozostanie bez większych zmian.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, głównie na północy i południu kraju. Nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów na północy do 10 mm, a na południu do 25 mm. Temperatura maksymalna od 14 st.C, 16 st.C na Pomorzu, nad morzem oraz w dolinach górskich do 20 st.C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty, na Warmii i Suwalszczyźnie w porywach do 60 km/h, nad morzem dość silny i silny, okresami bardzo silny, od 35 km/h do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, zachodni. Wysoko w górach wiatr porywisty, w Karpatach do 90 km/h, w Sudetach do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, lokalnie z rozpogodzeniami. Miejscami, głównie nad morzem i na Pogórzu Karpackim, przelotne opady deszczu. Na północy burze, na wybrzeżu prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Nad ranem na południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 7 st.C, 8 st.C na północy do 12 st.C, 13 st.C na południu, południowym wschodzie oraz lokalnie nad morzem; w rejonach podgórskich 6 st.C, 8 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na Warmii w porywach do 65 km/h, nad morzem dość silny i silny, okresami bardzo silny, od 35 km/h do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy do 70 km/h.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, głównie na północy i południu kraju, przelotne opady deszczu. Nad morzem miejscami burze, prognozowana wysokość opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna od 13 st.C, 15 st.C na Pomorzu, Suwalszczyźnie, nad morzem oraz w dolinach górskich do 18 st.C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, na północy i w centrum kraju w porywach do 60 km/h; nad morzem wiatr silny i bardzo silny do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy do 60 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie przeważnie umiarkowane, chwilami wzrastające do dużego i wtedy możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 20 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. W nocy zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura minimalna 10 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W piątek w stolicy zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego aż do wystąpienia słabych przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna 17 st.C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni.