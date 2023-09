Prognoza pogody na 15 i 16 września

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zachodnie krańce Europy są w zasięgu niżów. Pozostałe części Europy, także i Polskę obejmuje rozległy układ wyżowy z centrum nad Litwą. Napływać będzie chłodne i suche powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hPa i zacznie spadać.

W piątek w Polsce zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 19 st. C do 23 st. C, nieco chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich.

W nocy w kraju zachmurzenie małe, miejscami bezchmurnie. Temperatura minimalna od 6 st. C, 7 st. C na północnym wschodzie i na obszarach podgórskich do 11 st. C na zachodzie oraz południu, na wybrzeżu od 10 st. C do 13 st. C. Wiatr słaby, na wybrzeżu także umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.

W sobotę w Polsce zachmurzenie małe, tylko nad morzem i w górach miejscami umiarkowane. Temperatura maksymalna od 19 st. C w rejonach podgórskich Karpat, 21 st. C na wschodzie i nad morzem, 23 st. C w centrum, do 26 st. C na zachodzie Polski. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W Bieszczadach wiatr porywisty.

W piątek w Warszawie słonecznie. Temperatura maksymalna 21 st. C. Wiatr słaby, północno-wschodni.

Noc w stolicy pogodna. Temperatura minimalna 10 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.

W sobotę w Warszawie słonecznie. Temperatura maksymalna 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.