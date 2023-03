Prognoza pogody na 15 marca

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą nadal dominować będą niże z ośrodkami nad Finlandią, Atlantykiem i Bałkanami oraz związane z nimi układy frontów atmosferycznych. Zachodnia i częściowo centralna Europa zacznie dostawać się w zasięg wyżu z centrum nad Francją. Polska znajdzie się na skraju tego wyżu, którego centrum przesunie się znad Francji nad Austrię. Z północnego zachodu napłynie do nas powietrze pochodzenia arktycznego. Prognozuje się wzrost ciśnienia.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hPa i będzie rosło.

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu śniegu, przechodzące w przelotne opady deszczu ze śniegiem i deszczu, w rejonach górskich przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 4 do 7 st. C, w rejonach podgórskich od 0 do 3 st. C. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny, porywisty, na południowym wschodzie w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny i silny, od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, północno-zachodni; miejscami powodujący zamiecie, a początkowo także zawieje śnieżne.