Prognoza pogody na 15 października

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa wschodnia i południowa pozostaną w zasięgu wyżów z centrami nad Rosją oraz Morzem Śródziemnym. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będą niże z ośrodkami nad Skandynawią, Morzem Norweskim i Irlandią wraz z układami frontów atmosferycznych. Polska będzie w zasięgu rozległego niżu z ośrodkiem głównym w rejonie Islandii. Z południowego zachodu napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie rosło.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, bez opadów tylko na południowym wschodzie. Rano zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 13 st. C w rejonach podgórskich Sudetów, około 16 st. C w centrum, do 19 st. C na Podkarpaciu, Mazowszu i w Małopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, z kierunków południowych. W Beskidzie Śląskim i Żywieckim porywy wiatru do 75 km/h, w Sudetach i Karpatach do 70 km/h oraz na Przedgórzu Sudeckim do 60 km/h.