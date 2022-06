Prognoza pogody na 16 i 17 czerwca

Jak informuje IMGW, Europa północno-wschodnia i północno-zachodnia znajduje się w zasięgu układów niżowych z frontami atmosferycznymi. Pozostały obszar kontynentu, w tym Polską, jest w lekko podwyższonym ciśnieniu. Pozostaniemy w tym samym powietrzu polarnym morskim, chłodniejszym na północy i cieplejszym na południu.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1014 i będzie spadać.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu. Miejscami burze z gradem, najbardziej intensywne w południowej połowie kraju. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 19 st. C, 20 st. C miejscami na północy, 22 st. C do 26 st. C na pozostałym obszarze, cieplej na południu 27 st. C, 28 st. C, chłodniej nad samym morzem około 18 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich. W górach porywy wiatru do 60 km/h. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie i południu duże. Miejscami przelotne opady deszczu, głównie we wschodniej części kraju. Miejscami na wschodzie i południu burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 20 mm. Nad ranem silne zamglenia i lokalne krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 8 st. C do 13 st. C, cieplej nad morzem i na południowym wschodzie od 14 st. C do 15 st.C, chłodniej na Przedgórzu Sudeckim 7st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W górach porywy wiatru do 60 km/h. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h.

W piątek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. W centrum i we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu. Na wschodzie miejscami burze. Temperatura maksymalna od 19 st. C do 24 st. C, chłodniej nad samym morzem 18 st.C, a na Podhalu 17 st.C, cieplej na krańcach zachodnich 25 st. C, 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-zachodni i zachodni. W górach porywy wiatru do 60 km/h.

W Warszawie w czwartek zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Po południu możliwe słabe, przelotne opady deszczu, wieczorem niewykluczona burza. Temperatura maksymalna 25 st.C. Wiatr na ogół słaby, początkowo południowy i południowo-zachodni, później z kierunków zmieniających się. W trakcie burzy porywy do 55 km/h.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Temperatura minimalna 12 st. C. Wiatr słaby, początkowo zmienny, później północno-zachodni i północny. W trakcie burz porywy do 65 km/h.

W piątek zachmurzenie duże po południu większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu oraz lokalnie słabe burze. Temperatura maksymalna 22 st.C. Wiatr początkowo słaby, stopniowo wzmagający się do umiarkowanego, północno-zachodni. W trakcie burz wiatr porywisty.