Prognoza pogody na 16 i 17 czerwca

Jak informuje IMiGW Europa Zachodnia i krańce północne kontynentu są pod wpływem wyżu znad Morza Norweskiego, nad resztą kontynentu dominują płytkie niże. Polska jest na skraju zatoki związanej z niżem nad Morzem Egejskim, w dość ciepłym i wilgotnym powietrzu polarnym morskim. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1001 hPa i będzie wolno spadać.

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w burzach od 15 mm do 20 mm, tylko na krańcach północno-wschodnich do 30 mm. Temperatura maksymalna od 16 st.C w rejonach podgórskich Karpat, około 22 st.C w centrum, do 26 st.C na Suwalszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami; na wschodzie kraju jednostajne opady deszczu chwilami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 30 mm na wschodzie kraju. W rejonach podgórskich mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 9 st.C w rejonach podgórskich, około 11 st.C na zachodzie, Pomorzu i Mazowszu, do 15 st.C na północnym wschodzie. Wiatr słaby, na ogół z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr porywisty. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie możliwy grad; na krańcach wschodnich jednostajne opady deszczu. Prognozowana wysokość opadów od 10 mm do 20 mm. Temperatura maksymalna od 16 st.C na Podkarpaciu, około 20 st.C w rejonach podgórskich Sudetów i na Suwalszczyźnie, do 24 st.C na Mazowszu, Mazurach i Ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz i w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h.

W piątek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna 23 st.C. Wiatr słaby, zmienny. W trakcie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 14 st.C. Wiatr słaby, z kierunków zmieniających się, z przewagą kierunku północno-zachodniego i zachodniego.

W sobotę w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu oraz możliwe burze. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna 24 st.C. Wiatr przeważnie słaby, z kierunków zachodnich, chwilami zmienny. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.