Prognoza pogody na 16 i 17 grudnia

Jak informuje IMGW Europa północna i północno-zachodnia jest w zasięgu niżu znad północnej Skandynawii. Pozostałą część kontynentu obejmuje wyż z centrum w rejonie Kanału La Manche. Prawie cała Polska znajduje w zasięgu tego wyżu, tylko wschód kraju jest pod wpływem zatoki niżu znad Skandynawii. Z północnego zachodu napływa wilgotne powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hPa i będzie rosło.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na Pomorzu z rozpogodzeniami. Miejscami opady deszczu, na południowym wschodzie deszczu ze śniegiem, stopniowo od północy kraju zanikające. W Tatrach opady śniegu i tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Początkowo na południowym wschodzie miejscami możliwe opady marznącej mżawki, powodujące gołoledź. Rano miejscami możliwa mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 3 st.C na południowym wschodzie, około 5 st.C w centrum do 8 st.C na północnym zachodzie oraz wybrzeżu wschodnim. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni. W górach wiatr w porywach do 65 km/h, w Tatrach może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na północy i zachodzie z lokalnymi rozpogodzeniami. W centrum, na południu oraz wschodzie opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach opady śniegu, przyrost pokrywy śnieżnej miejscami do 5 cm. Temperatura minimalna od -2 st.C na Podhalu i 0 st.C na wschodzie do 3 st.C na zachodzie i 5 st.C na wybrzeżu. Lokalnie na południu drogi śliskie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu w porywach do 55 km/h, północno-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h, miejscami powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na północnym zachodzie oraz na wybrzeżu z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, miejscami na wschodzie oraz południu deszczu ze śniegiem, a w obszarach podgórskich i w górach, opady śniegu. W Karpatach opady śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym. Przyrost pokrywy śnieżnej w rejonach podgórskich Karpat od 5 cm do 10 cm, w Tatrach lokalnie do 20 cm. Temperatura maksymalna od -1 st.C na Podhalu, około 3 st.C w centrum, do 6 st.C na północy. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h, miejscami powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie duże, po południu możliwe większe przejaśnienia. Przed południem możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 6 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami.Temperatura minimalna 1 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, północno-zachodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 4 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, północno-zachodni i północny.