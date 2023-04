Prognoza pogody na 16 i 17 kwietnia

Jak informuje IMGW północna, północno-wschodnia oraz częściowo zachodnia Europa będzie w zasięgu wyżów. Nad pozostałym obszarem kontynentu pogodę kształtować będzie rozległy niż z głównym ośrodkiem nad południowymi Włochami. Polska będzie pod wpływem wypełniającego się wtórnego niżu z ośrodkiem nad południową częścią kraju. Z centrum na północ Polski przemieszczać się będzie strefa chłodnego frontu atmosferycznego. Z południowego wschodu napływać będzie nieco cieplejsze powietrze polarne morskie.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak informuje IMGW północna, północno-wschodnia oraz częściowo zachodnia Europa będzie w zasięgu wyżów. Nad pozostałym obszarem kontynentu pogodę kształtować będzie rozległy niż z głównym ośrodkiem nad południowymi Włochami. Polska będzie pod wpływem wypełniającego się wtórnego niżu z ośrodkiem nad południową częścią kraju. Z centrum na północ Polski przemieszczać się będzie strefa chłodnego frontu atmosferycznego. Z południowego wschodu napływać będzie nieco cieplejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie powoli rosnąć.

W niedzielę w północnej połowie kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie okresami wzrastające do dużego. Rano miejscami zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 m. Gdzieniegdzie opady deszczu, na południu i zachodzie lokalnie burze. Wysokość opadów w czasie burz do ok. 15 mm na południowym zachodzie. Wysoko w górach opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Przyrost pokrywy śnieżnej na szczytach Tatr do ok. 5 cm. Temperatura maksymalna od 7 st.C. nad morzem, ok. 15 st.C. w centrum, do 17 st.C. na południowym wschodzie. Wiatr słaby, nad morzem okresami umiarkowany, przeważnie z kierunków wschodnich. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, zwłaszcza na północnym zachodzie i południowym wschodzie, opady deszczu, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na szczytach Tatr przyrost pokrywy śnieżnej o ok. 7 cm. Początkowo na południowym zachodzie możliwe zanikające burze. Lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 4 st.C. na północnym zachodzie, ok. 6 st.C. w centrum, do 10 st.C. na południowym wschodzie; w obszarach podgórskich lokalnie spadek temperatury do 1 st.C. Wiatr słaby, przeważnie północno-wschodni. W szczytowych partiach Karpat porywy wiatru do 60 km/h.

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza w południowo-wschodniej połowie kraju, opady deszczu, w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu opady okresami o natężeniu umiarkowanym. Suma opadów miejscami do ok. 15 mm. Rano lokalnie zanikające mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od 7 st.C. nad morzem, ok. 14 st.C. w centrum, do 17 st.C. na północnym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, wschodni i północno-wschodni. Na szczytach Karpat porywy wiatru do 60 km/h.

W Warszawie w niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 15 st.C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich. W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna 7 st.C. Wiatr słaby, północno-wschodni. W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 15 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.