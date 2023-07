Prognoza pogody na 16 i 17 lipca

Jak informuje IMGW, zachodnia, północna, oraz centralna Europa znajduje się pod wpływem niżów. Nad pozostałym obszarem kontynentu pogodę kształtują słabe wyże. Polska jest w zasięgu rozległego niżu, którego ośrodek przemieści się znad Wysp Brytyjskich nad Morze Norweskie. Z zachodu na wschód kraju przemieści się chłodny front atmosferyczny. Przed frontem będzie utrzymywało się upalne powietrze zwrotnikowe, za frontem zacznie napływać ciepłe powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie rosnąć.

W niedzielę na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, lokalnie z gradem. Burze stopniowo będą przemieszczał się z zachodu na wschód kraju. Suma opadów w burzach wyniesie do 20 mm, na północnym wschodzie lokalnie do 25 mm. Temperatura maksymalna od około 28 st. C na krańcach zachodnich i na Podhalu, około 34 st. C w centrum i na Podlasiu do 35 st. C miejscami na południu. Chłodniej nad morzem od 22 st. C do 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni, jedynie na wschodzie kraju południowy. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. W centrum, na wschodzie i południu kraju przelotne opady deszczu, początkowo także burze z gradem, w których suma opadów wyniesie do 15 mm. Temperatura minimalna od 15 st. C na Pojezierzu Pomorskim do 18 st. C w centrum kraju i 20 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby zmienny, z przewagą kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże z większymi przejaśnieniami. Nad morzem, w centrum, na południu i wschodzie kraju przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Na południu kraju opady deszczu okresami o umiarkowanym i silnym natężeniu. Prognozowana suma opadów w centrum i na wschodzie kraju od 10 mm do 25 mm, a na południu i południowym wschodzie od 25 mm do 45 mm. Temperatura maksymalna od 27 st. C na północy kraju i na Podhalu do 32 st. C na południu; chłodniej nad samym morzem około 23 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Porywy wiatru w burzach nad morzem do 60 km/h, na pozostałym obszarze do 80-85 km/h.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie małe, wzrastające do umiarkowanego i dużego. Przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna 34 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy skręcający na zachodni. Podczas burz porywy wiatru do 80 km/h. W nocy z niedzieli na poniedziałek umiarkowane i duże. Zanikające przelotne opady deszczu i burze. Temperatura minimalna 18 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W czasie burz porywy do 60 km/h. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów do 25 mm. Temperatura maksymalna 30 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Podczas burz porywy wiatru do 80 km/h.