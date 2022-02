Prognoza pogody na 16 i 17 lutego

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przeważający obszar Europy, w tym Polska, będzie pod wpływem niżów znad Skandynawii i Morza Północnego, w strefie przemieszczających się z zachodu na wschód frontów atmosferycznych. Jedynie Portugalia i Hiszpania znajdą się w zasięgu klina Wyżu Azorskiego. Do Polski będzie napływała ciepła, polarna morska masa powietrza. Przewiduje się spadek ciśnienia.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hPa.

W środę, w ciągu dnia zachmurzenie przeważnie duże, większe przejaśnienia możliwe głównie na południowym wschodzie. Okresami opady deszczu, na północny kraju także deszczu ze śniegiem, wysoko w górach śniegu. Prognozowana wysokość opadów na północny i zachodzie około 10 mm. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Sudetach o 5 cm. Temperatura maksymalna od 4 stopni na północnym wschodzie i w kotlinach karpackich, 7-8 stopni w centrum i na zachodzie, do 10 stopni Celsjusza na południu. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem do 65 km/h, w Sudetach do 100 km/h, południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże i całkowite. Opady deszczu, na północnym wschodzie również deszczu ze śniegiem, w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Nad ranem na zachodzie i w centrum możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów deszczu na północnym zachodzie kraju do 15 mm. Temperatura minimalna od 2 stopni na północnym wschodzie i Podhalu do 4 stopni w centrum i 7 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Wiatr początkowo umiarkowany, porywisty, w drugiej części nocy dość silny i silny 30 km/h do 50 km/h, w porywach od 85 km/h na wschodzie do 100 km/h na południowym zachodzie i nad morzem, w Tatrach do 90 km/h, nad morzem do 95 km/h, w Sudetach do 160 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami burze i opady krupy śnieżnej. Prognozowana wysokość opadów do 12 mm na południowy wschodzie. W Tatrach przelotne opady śniegu i tam przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm. Temperatura maksymalna od 7 stopni Celsjusza na wschodzie do 10 stopni w centrum i 12 stopni na południowym zachodzie. Nad morzem od 6 do 8 stopni Celsjusza. Wiatr dość silny i silny od 30 km/h do 50 km/h, w porywach od 90 km/h na wschodzie do 100 km/h na zachodzie. Nad morzem i w Tatrach porywy do 120 km/h, w Sudetach około 180 km/h; zachodni i północno-zachodni, w górach będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.

W środę w Warszawie zachmurzenie duże, rano z większymi przejaśnieniami. Po południu słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna około 8 stopni Celsjusza. Wiatr na ogół umiarkowany, chwilami porywisty, południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna 5 stopni Celsjusza. Wiatr dość silny, w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w drugiej połowie nocy.

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, pod wieczór lokalnie deszcz ze śniegiem. Możliwa burza. Temperatura maksymalna 9 stopni. Wiatr dość silny i silny (od 30 km/h do 40 km/h), w porywach do 85 km/h, zachodni.