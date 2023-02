Prognoza pogody na 16 i 17 lutego

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na południu kontynentu nadal dominuje wyż. Północna, centralna i wschodnia część kontynentu jest pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Polska jest pod wpływem zatoki niżu znad Skandynawii i Morza Norweskiego, wieczorem na północnym zachodzie zaznaczy się front chłodny. Południowa część kraju pozostaje na skraju wyżu. Napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, na południu kontynentu nadal dominuje wyż. Północna, centralna i wschodnia część kontynentu jest pod wpływem niżów z frontami atmosferycznymi. Polska jest pod wpływem zatoki niżu znad Skandynawii i Morza Norweskiego, wieczorem na północnym zachodzie zaznaczy się front chłodny. Południowa część kraju pozostaje na skraju wyżu. Napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1008 hPa.

W czwartek na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północnym wschodzie zachmurzenie duże i tam możliwe opady mżawki. Na zachodzie i północnym zachodzie wzrost zachmurzenia do dużego i miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 2 st.C na północnym wschodzie, około 8 st.C w centrum, do 11 st.C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, wysoko w górach dość silny i porywisty, w Sudetach w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie duże, tylko na południowym wschodzie większe przejaśnienia. Miejscami słabe opady deszczu, na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Temperatura minimalna od 1 st.C na wschodzie do 5 st.C na zachodzie; chłodniej na Suwalszczyźnie około 0 st.C, w Małopolsce i na Podkarpaciu od -2 st.C do 0 st.C, w rejonach podgórskich spadek temperatury lokalnie do -6 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, na zachodzie i nad morzem porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 90 km/h, południowo-zachodni.

W piątek w dzień zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, na północnym wschodzie i w górach także deszczu ze śniegiem. Na północny opady okresami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana wysokość opadów miejscami do 10 mm. Temperatura maksymalna od 3 st.C, 5 st.C na wschodzie i w rejonach podgórskich, około 8 st.C w centrum, do 12 st.C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, na zachodzie wzmagający się do dość silnego, w porywach do 75 km/h, nad morzem okresami do silnego, od 35 km/h do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, południowo-zachodni. W górach wiatr silny, od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 120 km/h.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Wieczorem możliwe silne zamglenia. Temperatura maksymalna 6 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

W nocy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna około 2 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.

W piątek w stolicy zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Okresami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna do 7 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni, po południu południowo-zachodni.