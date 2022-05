Prognoza pogody na 16 i 17 maja

Jak informuje IMGW, zachodnia i wschodnia Europa jest w zasięgu niżów, nad resztą kontynentu dominuje rozległy wyż, z głównym centrum nad Morzem Norweskim. Polska znajduje się pod wpływem wspomnianego klina wyżu, w powietrzu polarnym morskim, napływającym z północnego zachodu i zachodu, na wschodzie chłodniejszym.

Jak informuje IMGW, zachodnia i wschodnia Europa jest w zasięgu niżów, nad resztą kontynentu dominuje rozległy wyż, z głównym centrum nad Morzem Norweskim. Polska znajduje się pod wpływem wspomnianego klina wyżu, w powietrzu polarnym morskim, napływającym z północnego zachodu i zachodu, na wschodzie chłodniejszym.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa i nieco spadnie.

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie okresami duże i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14 st. C miejscami nad morzem i 17 st. C na Suwalszczyźnie, 21 st. C w centrum do 25 st. C na południowym zachodzie; w rejonach podgórskich od 20 st. C do 23 st. C. Wiatr przeważnie słaby, zmienny, nad morzem okresami umiarkowany, z kierunków północnych.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie wzrastające do dużego. W drugiej połowie nocy na południowym zachodzie opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym. W Sudetach i w obszarach podgórskich Sudetów miejscami burze. Prognozowana suma opadu od 10 mm do 20 mm. Temperatura minimalna od 1 st. C na północnym wschodzie do 14 st. C na południowym zachodzie. Na północnym wschodzie przygruntowe przymrozki do -3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie północno-wschodni i wschodni. W czasie burz wiatr porywisty.

We wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południowym zachodzie i miejscami na południu okresami duże. Na południowym zachodzie i południu miejscami opady deszczu oraz burze; lokalnie opady o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana suma opadu od 15 mm do 25 mm. Temperatura maksymalna od 13 st. C na północnym wschodzie, 18 st. C w centrum, do 20 st. C na południowym zachodzie; najchłodniej w rejonie Zatoki Gdańskiej i w rejonach podgórskich Karpat 11 st. C , 12 st. C. Wiatr początkowo słaby, później umiarkowany, po południu w porywach do 55 km/h, północny i północno-wschodni. Podczas burz porywy wiatru do 70 km/h.

W poniedziałek w Warszawie pogodnie. Temperatura maksymalna 21 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 7 st. C. Wiatr początkowo słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. We wtorek w stolicy zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna 18 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków północnych.