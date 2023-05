Prognoza pogody na 16 i 17 maja

Jak informuje IMGW, wschodnia oraz częściowo zachodnia Europa jest w zasięgu wyżów. Pogodę na pozostałym obszarze kontynentu kształtują niże z głównymi ośrodkami nad Morzem Norweskim, Bałtykiem i Półwyspem Apenińskim. Polska znajduje się pod wpływem niżu znad Bałtyku, po południu nad krańce południowe Polski nasunie się stopniowo zatoka związana z niżem nad Włochami. Na południu i wschodzie kraju przebiega strefa pofalowanego frontu łączącego wspomniane wcześniej niże. Przeważająca część kraju jest w ciepłym powietrzu polarnym morskim, tylko nad Pomorze zacznie napływać pod koniec dnia chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 999 hPa i będzie rosnąć.

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, głównie na południu kraju. Temperatura maksymalna od 15 st. C na krańcach zachodnich, nad morzem i na Podhalu do 21 st. C na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny w porywach do 55 km/h, przeważnie z kierunków zachodnich, tylko na południu z kierunków wschodnich.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy kraju. Na północy bez opadów lub początkowo słaby zanikający deszcz. W pozostałej części kraju opady deszczu, miejscami na południu o natężeniu umiarkowanym. Od Dolnego Śląska po Małopolskę prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 30 mm. Temperatura minimalna od 6 st. C na północnym zachodzie, około 10 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na południowym wschodzie, w kotlinach sudeckich od 4 st. C do 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i na południu kraju porywisty, z kierunków północnych i zachodnich.

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami na zachodzie kraju. Opady deszczu, głównie na wschodzie i południu. Na południu i wschodzie burze. W południowo-wschodniej połowie kraju prognozowana suma opadów od 15 mm do 25 mm, na południu lokalnie do 40 mm. Temperatura maksymalna od około 12 st. C w centrum, na południowym zachodzie i nad morzem do 22 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, z kierunków północnych i zachodnich. Podczas burz porywy wiatru do 60 km/h.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Okresami opady deszczu. Temperatura minimalna 11 st. C. Wiatr słaby, zachodni skręcający na północny. W środę zachmurzenie duże. Opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północny.