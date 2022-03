Prognoza pogody na 16 i 17 marca

Jak informuje IMGW Europa Północna oraz częściowo Wschodnia i Centralna, a także rejon Półwyspu Apenińskiego znajdują się w zasięgu wyżów znad zachodniej Rosji i Morza Śródziemnego. Na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtują niże z układami frontów atmosferycznych. Polska jest w obszarze podwyższonego ciśnienia, jedynie na południu kraju zaznacza się wpływ płytkiego niżu przemieszczającego się znad Czech nad Rumunię oraz związanego z nim pofalowanego frontu atmosferycznego. Ze wschodu napływa chłodniejsze powietrze pochodzenia kontynentalnego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1015 hPa i będzie rosło.

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, głównie na południu oraz północnym wschodzie, opady deszczu, na obszarach podgórskich w Karpatach deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Beskidach i Tatrach o 5 cm do 10 cm. W strefie brzegowej możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 5 st.C nad morzem oraz na Podhalu i 7 st.C na północy, około 10 st.C miejscami w centrum, do 12 st.C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni, jedynie na południowym zachodzie północny. Wysoko w Sudetach początkowo porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy na północnym wschodzie zachmurzenie małe lub bezchmurnie, na pozostałym obszarze umiarkowane lub duże. Na krańcach południowo-wschodnich miejscami słabe opady deszczu. Lokalnie na południu oraz nad samym morzem mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna na północnym wschodzie oraz w kotlinach górskich od -6 st.C do -3 st.C; na pozostałym obszarze od -2 st.C na wschodzie, około 1 st.C w centrum, do 3 st.C na zachodzie. Wiatr słaby, na południu miejscami umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni.

W czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na zachodzie okresami duże. Temperatura maksymalna od 4 st.C, 6 st.C na wschodzie, około 8 st.C w centrum, do 12 st.C, 14 st.C na zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem i na krańcach północno-zachodnich dość silny, wschodni i południowo-wschodni.

W środę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna 11 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 0 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. W czwartek w stolicy pogodnie. Temperatura maksymalna 7 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.