Prognoza pogody na 16 i 17 marca

Jak podaje IMGW centralna Europa znajduje się w zasięgu wyżu, którego centrum znad Niemiec przemieści się nad Polskę. Pozostały obszar kontynentu jest pod wpływem niżów z ośrodkami nad Atlantykiem i Morzem Karskim oraz związanych z nimi frontów atmosferycznych. Polska jest w zasięgu wspomnianego wyżu. Napływa masa powietrza pochodzenia arktycznego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie zwykle rosło, wieczorem na zachodzie zacznie spadać.

W czwartek na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże i miejscami, zwłaszcza na północy i w centrum kraju, przelotne opady deszczu ze śniegiem i deszczu, a w Karpatach przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od 4 st.C na wschodzie, wschodnim wybrzeżu i w dolinach sudeckich, około 6 st.C w centrum, do 9 st.C na zachodzie. W dolinach karpackich lokalnie około 2 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, na zachodzie stopniowo przechodzący w słaby, południowy i południowo-wschodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie i Pomorzu wzrastające do dużego. Na północnym wschodzie miejscami mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od -5 st.C we wschodniej połowie kraju, około -2 st.C w centrum, do 2 st.C na zachodzie i nad morzem; w dolinach karpackich miejscami spadek temperatury do -9 st.C. Wiatr na zachodzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni, na pozostałym obszarze słaby, zmienny przechodzący w kierunki południowe. W rejonach podgórskich Sudetów wiatr miejscami w porywach do 54 km/h.

W piątek na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna od 6 st.C na wschodzie, około 9 st.C w centrum, do 13 st.C na zachodzie; najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat - miejscami 4 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, w zachodniej połowie kraju porywisty, południowy i południowo-zachodni. W rejonach podgórskich Sudetów wiatr miejscami dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków południowych.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie chwilami wzrastające do dużego. Niewielka możliwość słabych opadów deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura maksymalna 6 st.C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie na ogół małe. Możliwe silne zamglenie. Temperatura minimalna -3 st.C. Wiatr słaby, początkowo zmienny, później z kierunków południowych. W piątek w stolicy zachmurzenie małe stopniowo po południu wzrastające do umiarkowanego. Temperatura maksymalna 8 st.C. Wiatr początkowo słaby, później wzmagający się do umiarkowanego, południowo-wschodni.